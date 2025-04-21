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Yemekteyiz Metin kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Metin Bey kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Metin kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Metin Bey kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 21-25 Nisan haftasında yarışacak olan Metin Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Metin Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Metin kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Metin Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Metin kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ METİN KİMDİR?

Yemekteyiz Metin hakkında bilgiler henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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