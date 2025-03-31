Yemekteyiz Aybike kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aybike Hanım kaç yaşında, nereli?
Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programının 31 Mart – 4 Nisan haftasında yarışacak olan Aybike Hanım'ın hayatı merak konusu oldu. Aybike Hanım'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgiler araştırılıyor. Yemekteyiz programı, yemek yapma yeteneklerini ve ev sahipliği becerilerini sergileyen yarışmacıları ekranlara getiriyor. Yemekteyiz Aybike kimdir?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 1 Mart – 4 Nisan haftasında yarışacak olan Aybike Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Aybike Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aybike Hanım kaç yaşında, nereli?
YEMEKTEYİZ AYBİKE HANIM KİMDİR?
Yarışmadaki yarışmacısı Aybike hakkında bilgiler henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.
YEMEKTEYİZ HAKKINDA
Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de FoAybike'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.