Yemekteyiz Asel kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Asel Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 23-27 Haziran haftasında yarışacak olan Asel Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Asel Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Asel Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ASEL KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı Asel Hanım 35 yaşındadır. 1 çocuk annesi olan Asel Erzurumludur. Asel Hanım 8 kedisi var ve klasik yemekler yapmak hoşuna gidiyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.