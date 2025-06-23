Yemekteyiz Asel kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Asel Hanım kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Asel kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Asel Hanım kaç yaşında, nereli?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Asel Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Asel Hanım kaç yaşında, nereli? bilgiler araştırılıyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 23-27 Haziran haftasında yarışacak olan Asel Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Asel Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Asel Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ASEL KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı Asel Hanım 35 yaşındadır. 1 çocuk annesi olan Asel Erzurumludur. Asel Hanım 8 kedisi var ve klasik yemekler yapmak hoşuna gidiyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Narin Güran'ın ağabeyi Enes'ten Yargıtay'a temyiz başvurusu

Narin Güran'ın tutuklu ağabeyinden yeni hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanlış duymadınız! Fenerbahçe yıldız futbolcuya neredeyse 60 kat zam yaptı

Fenerbahçe yıldız futbolcuya neredeyse 60 kat zam yaptı
Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu

Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu
İsrail ordusu: Yüzlerce Devrim Muhafızı askerini öldürdük

Karargaha bomba yağdı! Yüzlerce Devrim Muhafızı askeri öldürüldü
Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu

Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu
İran'dan jet misilleme! Füzenin düştüğü an kameraya böyle yansıdı

Jet misilleme! Ülke siren sesleriyle inledi, halk sığınaklara kaçtı
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.