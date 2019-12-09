Yemeğini köpekle paylaşan çocuğa Kaymakam Çam'dan ödül
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Yemeğini köpekle paylaşan çocuğa Kaymakam Çam'dan ödül

Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, sokak köpekleri ile yiyeceğini paylaşan Efe Deniz Aydın'ı altınla ödüllendirdi.

09.12.2019 17:11 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:16
Yemeğini köpekle paylaşan çocuğa Kaymakam Çam'dan ödül

Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili , sokak köpekleri ile yiyeceğini paylaşan 'ı altınla ödüllendirdi.


Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, Efe Deniz Aydın'ı makamında ağırladı. Efe'nin yediği dönerin yarısını bir tabağa koyarak 2 köpek ile paylaşması Kaymakam Çam'ı duygulandırdı. Efe'yi çeyrek altınla ödüllendiren Kaymakam Çam, kendisini davranışından dolayı kutladı.


Kendi elleri ile 2 sokak köpeğini doyurduğunu söyleyen Aydın, "Yemek yerken köpekler bana bakıyordu. Bende aç olduklarını anladım ve tavuk dönerimi onlarla paylaştım" dedi.


Efe'yi hayvana gösterdiği merhameti için ödüllendirdiğini anlatan Kaymakam Çam, "Ahirette de Allah sana bu davranışının karşılığını verecektir. Hayvan sevginin devam etsin. Aferin çocuk, çok iyi bir örnek olarak aklımda kalacaksın" diye konuştu. - MARDİN

Kaynak: İHA
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