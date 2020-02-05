Yem karma makinesinin şaftına sıkışan Oktay, öldü
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Yem karma makinesinin şaftına sıkışan Oktay, öldü

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 10 yaşındaki Oktay Tunca, yem karma makinesinin şaftına sıkışarak hayatını kaybetti.

05.02.2020 23:40 | Son Güncelleme: 05.02.2020 23:40
Yem karma makinesinin şaftına sıkışan Oktay, öldü

AYDIN'ın ilçesinde, 10 yaşındaki Oktay , yem karma makinesinin şaftına sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Oktay Tunca, henüz bilinmeyen nedenle yem karma makinesinin şaftına sıkıştı. Küçük çocuk kanlar içerisinde kalırken, olayı görenler durumu sağlık ve ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tunca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.Talihsiz çocuğun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
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