Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı'dan Şengör'e dikkat çeken uyarı
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Fatih Altaylı, Celal Şengör, Veyis Ateş, Twitter, Güncel

Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı'dan Şengör'e dikkat çeken uyarı

Veyis Ateş'in sunduğu programdaki gaz çıkarma sesi tüm Türkiye'de gündem olurken, aynı TV kanalındaki bir başka programı sunan Fatih Altaylı, reklama giderken Celal Şengör'e "5 dakika araya gidiyoruz. Arada tuvalete gideceksen git, sonra şey olmasın" ifadelerini kullandı.

16.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:44
Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı'dan Şengör'e dikkat çeken uyarı

Geçtiğimiz günlerde Habertürk ekranlarında yayınlanan Veyis Ateş'in sunduğu Gündem programında duyulan gaz çıkarma sesinin Twitter'da TT olmasının ardından bir dikkat çeken olay da Teke Tek programında yaşandı.

Dün akşam Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programının konukları Celal Şengör ve İlber Ortaylı oldu.

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Yine bir canlı yayın kazasından korkan Altaylı'nın programda reklama giderken "5 dakika araya gidiyoruz. Arada tuvalete gideceksen git, sonra şey olmasın" diyerek gaz çıkarma olayına dikkat çektiği gözlerden kaçmadı.

Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı'dan Şengör'e dikkat çeken uyarı

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