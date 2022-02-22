Yeliz Yeşilmen kimdir? Yeliz Yeşilmen hayatı ve biyografisi! Yeliz Yeşilmen kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Yeliz Yeşilmen merak konusu oldu. İşte Yeliz Yeşilmen hakkında merak edilen Yeliz Yeşilmen kimdir, Yeliz Yeşilmen hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

YELİZ YEŞİLMEN KİMDİR?

Doğum tarihi: 17 Aralık 1978

Kaç yaşında: 43yaşında

Nerede: Adana

Boy: 1,65 m

İlk olarak 16 yaşında İskenderun'da VJ'liğe başladı. Daha sonra İstanbul'a gelerek Kral TV'de sunuculuk yaptı. Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında tanındı. Daha sonra rol aldığı Aşkım Aşkım dizisiyle ünlendi. Foto modellik ve mankenlik de yapmaktadır. Ayrıca Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de (2007) ve Dansöz (2001) adlı sinema filmlerinde rol aldı. Amerikan yapımı realite şovu The Simple Life'ın, Türk versiyonu olan Her Şey Yolunda adlı televizyon programında manken Tuğba Özay ile birlikte rol aldı.

Şarkıcılık deneyimi de olup, Tat Beni (2004) adlı albüm, Yeliz Yeşilmen'in ilk stüdyo albümü olmuştur. Daha sonra Elemtere Fiş (2006) ve Fıstık Çıkı Çıkı (2009) albümlerini çıkardı. Oynadığı dizilerde daha çok aptal sarışın tiplemeleriyle rol aldı.

ROL ALDIĞI DİZİLER

• 2009 - Altın Kızlar

• 2008 - Aşkım Aşkım

• 2007 - Evimin Erkeği

• 2006 - Aynı Çatı Altında

• 2005 - Belalı Baldız (Şelale)

• 2005 - Hayat Bilgisi (Konuk oyuncu)

• 2004 - 3. Tür

• 2004 - Avrupa Yakası

• 2004 - Biz Boşanıyoruz

• 2003 - Şöhretler Kebapçısı

• 2002 - Pembe Patikler

• 2002 - Vaka-i Zaptiye

• 2001 - Aşkım Aşkım

• 2000 - Çarli İş Başında

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