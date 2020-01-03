Yeliz Kuvancı ekranlara dönüyor
Güzel oyuncu Yeliz Kuvancı, TRT'nin iddialı absürt komedisi ile ekranlara dönüyor
Yeliz Kuvancı, yılın en iddialı dizilerinden 'Tutunamayanlar'da, Tarık rolünü canlandıran Doğu Demirkol'un ablası 'Ayşe' karakteriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Çocuk bakıcılığı yapıyor
Yönetmen koltuğunda Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu'nun oturduğu, 'Tutunamayanlar' dizisi ile ekrana gelecek olan Yeliz Kuvancı, psikoloji mezunu olan fakat çocuk bakıcılığı yapmak zorunda kalan komedi yüklü bir karakterle TRT 1 ekranında olacak.