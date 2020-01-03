Yeliz Kuvancı ekranlara dönüyor
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Yeliz Kuvancı ekranlara dönüyor

Güzel oyuncu Yeliz Kuvancı, TRT'nin iddialı absürt komedisi ile ekranlara dönüyor

03.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:41
Yeliz Kuvancı ekranlara dönüyor

, yılın en iddialı dizilerinden ''da, Tarık rolünü canlandıran Doğu Demirkol'un ablası 'Ayşe' karakteriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Çocuk bakıcılığı yapıyor

Yönetmen koltuğunda Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu'nun oturduğu, 'Tutunamayanlar' dizisi ile ekrana gelecek olan Yeliz Kuvancı, psikoloji mezunu olan fakat çocuk bakıcılığı yapmak zorunda kalan komedi yüklü bir karakterle TRT 1 ekranında olacak.

Kaynak: Snob Magazin

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