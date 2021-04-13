Yeğeninin kaybolduğu gerekçesiyle site güvenliğini böyle dövdü
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Yeğeninin kaybolduğu gerekçesiyle site güvenliğini böyle dövdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yeğeninin kaybolduğu gerekçesiyle site güvenliğini böyle dövdü

Bursa'da yeğenini evde göremeyen şahıs, site güvenliğine giderek hesap sordu. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıs güvenliğe tekme tokat saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre bir kişi evlerine geldiğinde kız yeğenini göremeyince sinirlendi. Sinirine hakim olamayan şahıs, yeğenin kaybolduğunu düşünerek site güvenliğinin yanına geldi.

GÜVENLİĞE TEKME TOKAT SALDIRDI

Burada yeğenini nasıl tek başına sokağa salarsınız diye tepki gösteren kişi, güvenlikçiye tekme tokat saldırdı. Bu anlar güvenlik kameralarına yansırken, güvenlik görevlisi, öfkeli adamdan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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