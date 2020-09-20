YDUS ek tercih işlemleri başladı! 2019-YDUS (Kadın Hastalıkları ve Doğum) ek tercihleri nasıl yapılır? YDUS ek yerleştirme kontenjan tablosu ÖSYM, Kadın Hastalıkları ve Doğum alanı için 2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-YDUS) ek tercih işlemlerini 18 Eylül'de başlattı. 23 Eylül'de son bulacak ek tercihler nasıl yapılacak araştırıyor. Diğer yandan YDUS (Kadın Hastalıkları ve Doğum) başvuru kılavuzu ve kontenjan tablosu da açıklandı.

ÖSYM, 22 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından ek tercih işlemlerini 18 Eylül'de başlattı. YDUS kontenjanları da belli oldu. Ek yerleştirme başvurusunda bulunmak isteyen adaylar, 18-23 Eylül 2020 tarihleri arasında bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

YDUS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih ve yerleştirme işlemlerinde, 2019-YDUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Adaylar, tablolarda yer alan programların önceki yerleştirme sonuçlarında varsa en küçük puanlarına, ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilirler. Adayların tercih ettikleri dalların özelliklerine uygun sağlık koşullarına sahip olmaları gerekir.

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin 12. maddesi gereği, YDUS sonucuna göre yerleştirme yapılabilmesi için uzman olma şartı aranmaktadır. Adayların tercih işlemlerini yapabilmeleri için tercih ekranında ilgili ana dalda uzman olma tarihlerini belirtmeleri gerekmektedir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum alanı için 2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-YDUS) ek tercih işlemleri 18-23 Eylül 2020 tarihleri arasında bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden internet aracılığıyla alınacaktır. Yerleştirme, 2019-YDUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara göre yapılacaktır.

YDUS EK TERCİH İÇİN TIKLAYIN...

YDUS BAŞVURU ŞARTLARI

Durumları aşağıdaki maddelere uyan adaylar 2019-YDUS'a başvurabilirler;

a) Sınavın yapılacağı ana dalda uzman unvanını almış olmak (Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için özel mevzuatındaki hükümler saklıdır.)

b) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (YDUS) yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler.

2019-YDUS KONTENJAN TABLOSU...