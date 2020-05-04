Yazlık Caddesi duble yol çalışmaları devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yazlık Caddesi'ni duble yol haline taşıyacak projede çalışmalar devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yazlık Caddesi'ni duble yol haline taşıyacak projede çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, projenin 2. etabını kapsayan Şeker Cami Kavşağı ile Çark Caddesi Kavşağı arasında Millet Bahçesi'ne paralel kazı, dolgu ve yağmur suyu altyapısı çalışmalarının tamamlandığı ifade edildi.

Projenin üstyapı çalışmalarına ise kısa süre içerisinde başlanacağı, Çark Caddesi kavşağından Agora AVM'ye kadar olan bölümde de kaldırımların yenileneceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Daha önce caddenin Yazlık Kavşağı ile Donanma Sokak arasını duble yol haline getirmiş, 2. etap için çalışmalarımızı başlatmıştık. Çark Caddesi Kavşağı ile Şeker Camii arasını duble yol haline taşıyacak bölgede Millet Bahçesi'ne paralel kazı, dolgu ve yağmursuyu altyapı çalışmaları tamamlandı. Asfalt çalışmalarımızı ise kısa süre içerisinde başlatacağız. Ayrıca Çark Caddesi Kavşağı ile Agora AVM arasında da kaldırımları yenileyeceğiz. Tüm çalışmalar şehrimize hayırlı olsun."

Kaynak: AA