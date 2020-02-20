Yazar ögretmenden Müdür Başyiğit'e ziyaret

20.02.2020 10:24 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:24

Kütahya Merkez Şeker İlkokulu Sınıf Öğretmeni ve aynı zamanda "İlginç Ufuk Hikaye Serisi"nin yazarı olan Ayşe Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'i ziyaret etti.



Yazar Öğretmen Ayşe Erdoğan, Okul Müdürü Şehmus Ferit Hatipoğlu ile birlikte Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'i makamında ziyaret ederek, yazmış olduğu "İlginç Ufuk Hikaye Serisi"ni takdim etti.



Başyiğit, Ayşe Erdoğan'ı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA