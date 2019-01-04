Yazar Cahit Zarifoğlu'nun Kitabının Yasaklandığı İddiası

Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin, yazar Cahit Zarifoğlu'nun kitabının yasaklandığı iddiasına ilişkin, "Kitapla ilgili yasaklama ya da toplatma kararı söz konusu olmamıştır. Söz konusu kitabın çağdaş Türk şiirinin öncü şairlerinden Cahit Zarifoğlu'nu ne kadar temsil ettiği dikkate alınmadan tartışmanın Zarifoğlu üzerinden yapılması ise incitici olmuştur." dedi.

Zarifoğlu'nun "Bir Değirmendir Bu Dünya" kitabına ilişkin açıklama yapan Şirin, Zarifoğlu ile ilgili tartışmalara açıklık getirmek istediğini ifade etti.

Zarifoğlu'nun 1977'den sonra yazdığı denemelerinden seçilenlerin Nehir Yayınları'ndan 1986-1988 yıllarında çıkan "Bir Değirmendir Bu Dünya" kitabında bir araya getirdiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kitap, Cahit Zarifoğlu'nun vefatından sonra "Bütün Eserleri Dizisi" için Hüseyin Durukan tarafından hazırlanmış ve kitabı 1989'dan itibaren Beyan Yayınları yayımlamaya başlamıştı. Kitabın üçüncü baskısı şairin Ahmet Sağlam müstearıyla yazdığı 40 yazı eklenerek yapılmış oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün 26.3.2018 tarihli yazısı doğrultusunda oluşturulan Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü Komisyonu Mesleki ve Teknik Eğitime bağlı okullarda 'okuma etkinliği' düzenlemek amacıyla 5 kitabı 24.5.2018 tarihinde lise öğrencilerine önermişti."

Önerilen bu kitapların Cemil Meriç'in "Bu Ülke", İskender Pala'nın "Şah ve Sultan", Doğan Cüceloğlu'nun "İçimizdeki Çocuk", İbrahim Naci'nin "Allah'a Ismarladık" ve Cahit Zarifoğlu'nun "Bir Değirmendir Bu Dünya" kitaplarından oluştuğu kaydedildi.

"Bir Değirmendir Bu Dünya" kitabının, kitabın ilk baskılarını dikkate alan edebiyat öğretmeni İbrahim Fırat tarafından komisyona önerildiği ve kitabın 5 kitaplık okuma listesine dahil edildiği belirtilerek, "Zarifoğlu'nun kitabının son baskısında 'CHP ve AP' ifadeleri ve bazı 'dini' kavramlara yapılan vurgu nedeniyle, Çanakkale'deki yerel komisyon kararıyla 'okuma etkinliği' çalışması için belirlenen listeden 25.9.2018 tarihinde çıkarılmış ve kitabın yerine Kemal Tahir'in "Esir Şehrin İnsanları" kitabına yer verilmişti." denildi.

"Bir Değirmendir Bu Dünya" kitabının ders kitabı ya da eğitim aracı kapsamında olmadığı, Talim ve Terbiye Kurulu tarafından inceleme ve değerlendirme yapılmadan, farklı eğitim sendikalarına üye öğretmenlerin kararlarıyla okuma listesinden çıkarıldığı vurgulandı.

"Tartışmanın Zarifoğlu üzerinden yapılması incitici olmuştur"

Açıklamada, "Kitapla ilgili yasaklama ya da toplatma kararı söz konusu olmamıştır. Söz konusu kitabın çağdaş Türk şiirinin öncü şairlerinden Zarifoğlu'nu ne kadar temsil ettiği dikkate alınmadan tartışmanın Zarifoğlu üzerinden yapılması ise incitici olmuştur. Kitapla ilgili başlatılan soruşturma nedeniyle kitabı ilk komisyona öneren İbrahim Fırat, bu kitabı öneren kişi olarak sorumluluğu üzerine aldığını Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazdığı dilekçe ile 2.10.2018 tarihinde bildirmiştir." ifadesi yer aldı.

Mustafa Ruhi Şirin'in açıklamasında, CHP'li milletvekillerinin 26.9.2018 tarihinde konuyu TBMM'ye taşıması ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a cevaplandırması için soru önergesi vermesi üzerine kitabın tekrar sosyal medyanın gündemine getirilmiş olduğu anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Bir ilde alınmış bir komisyon kararı nedeniyle medya ve sosyal medyada başlatılan iki yönlü algı operasyonuna şahit olduk. Vefat etmiş bir şair üzerinden ve hukuku gözetilmeksizin başlatılan bu algı operasyonu ile iktidar partisi ve Sayın Selçuk yanında Zarifoğlu'nu da hedef göstermiş oldular."

Açıklamada, "Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Cahit Zarifoğlu'nu sahiplenmesini ve eşini arayıp bilgilendirmiş olmasını değerli buluyorum. Bakan Selçuk'a Cahit Zarifoğlu ile ilgili duyarlılığı nedeniyle şahsım adına teşekkür ediyor, benzer bir tutumu ülkemizin tüm şairleri içinde ortaya koymasını diliyorum." denildi.

Bakan Selçuk, Zarifoğlu'nun kitabının toplatıldığı iddialarını yalanlayarak, "Edebiyatımızın zarif ustası Cahit Zarifoğlu'nun kitabının bakanlıkça toplatılması ve yasaklanması söz konusu dahi olamaz. - "Medyadaki haberler, Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğünün yereldeki bir kararı olup konu soruşturulmaktadır. Ayrıca şahsıma atfedilen yorumlar bütünüyle gerçek dışıdır." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA