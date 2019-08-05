Alatlı'dan, "Damadı TTNet Genel Müdürlüğü vekilliğine getirildi" iddiasına yanıt: Safsata

Katıldığı televizyon programında moderatörün sorularını yanıtlayan Alev Alatlı, sosyal medyanın tepkisini çeken sözlere imza attı. "İyi ki Shakespeare okumadık" diyen Alatlı, "550 yıldır aynı yazarı okuyan bir Anglo-Sakson toplumu var." ifadelerini kullandı. Alatlı sözlerini, damadının TTNet Genel Müdürlüğüne getirilmesine bağlayan sosyal medya kullanıcılarına, "Yıllar yılı safsata diye dilimde tüy bitti. Olmayan akrabalarım üzerinden saldırdılar." şeklinde cevap verdi.

Alatlı, konuk olduğu programda şöyle konuştu;

"500 YILDIR AYNI YAZARI OKUYORLAR"

İyi ki okumadık, eğer okumuş olsaydık kargadan başka kuş Shakespeare'den başka yazar tanımayacaktık, çünkü 550 yıldır aynı yazarı okuyan bir Anglo-Sakson toplumu var. Yahu bir adam çıkaramadınız mı başka?

O trene binseydik biz de aynı şekilde olacaktık. Ama şimdi yeniden düşünebilir, çare bulabilirsiniz. Türkiye diri bir toplumdur. Türkiye'nin kıymetini bilin.

Alev Alatlı

DAMADI, "TT NET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VEKİLLİĞİNE GETİRİLDİ" İDDİASINA YANIT

Alatlı, televizyon programındaki sözleriyle ilgili sosyal medyada büyük tepki çekti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "George Orwell olsa sizi ayakta alkışlardı" diyerek gündeme gelen Kaan Aktan TTNet Genel Müdür vekilliğine getirilmişti. Bazı Tweetter kullanıcıları, Alev Alatlı'nın sözlerini, damadının TTNet Genel Müdür vekilliğine getirilmesine bağladı.

Alatlı ise bu eleştirilere attığı tweetlerle karşılık verdi.

İşte Alatlı'nın paylaşımları;

"VAY BİLGİ SAHİBİ OLMADAN FİKİR SAHİBİ OLANA"

Shakespeare, batı medeniyetinin mihenk taşı, iktidar oyunlarını suikastları, kara büyüyü, ihaneti, büyük bir maharetle sıradanlaştıran çok büyük bir yazar. Vay bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olana. Okuyun Allah'ınızı severseniz.

"OLMAYAN AKRABALARIM ÜZERİNDEN SALDIRDILAR"

"Yıllar yılı safsata diye dilimde tüy bitti yine ad-hominem saldırılar. Tanımadığım şirketlerde nemalanan, olmayan akrabalarım üzerinden. Kendinizden utanmalısınız."

İşte o tweetler;

ALEV ALATLI KİMDİR?

Alev Alatlı, 1944 senesinde İzmir'de doğdu.

İlkokula Ankara'da başlayan Alev Alatlı, babasının mesleğinden dolayı eğitimini ülkenin çeşitli yerlerinde devam ettirdi. Ortaokuldan sonra babasının askeri ataşe olarak görev yaptığı Tokyo'ya gitti ve liseyi burada okudu. Daha sonra Türkiye'ye dönen Alatlı, ODTÜ'de Ekonomi& İstatistik okudu. Ekonomi ve ekonometri yüksek lisansını Vanderbilt University'den aldı. Bundan sonra felsefe öğrenimine başlayan Alatlı, doktora çalışmalarını Dartmouth College'da sürdürdü. İlahiyat konusunda, aynı zamanda düşünce ve medeniyet konularında yoğunlaştı.

1974'te Türkiye'ye geri döndü. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğretim görevlisi oldu. Aynı zamanda Devlet Planlama Teşkilatı'nda kıdemli ekonomist olarak çalıştı. Cumhuriyet Gazetesi bünyesinde "Bizim English" dergisini çıkardı. Sonraları Türk Yazarlar Kooperatifi'nde başkan yardımcısı olarak görev aldı. Filistin davasının tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı 1986 senesinde Tunus'ta sürgünde bulunan Yaser Arafat tarafından "Özgürlük Madalyası" ile onurlandırıldı.

"Aydınlanma Değil, Merhamet!" isimli romanıyla 2006 senesinde Moskova'da Mikhail A. Sholoklov 100. Yıl Roman Ödülü'nü kazandı.

25 Aralık 2012 tarihinde düzenlenen törenle, Bülent Ecevit Üniversitesi'nden "Fahri Doktora" unvanı aldı.