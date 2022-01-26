Yaz turizminin merkezlerinden Muğla'ya "kış kadrajı" bakışı

MUĞLA (AA) - Yurdu etkisi altına alan kar yağışı, Muğla'nın yüksek kesimlerinde ve Menteşe ilçesinde kış manzaralarının güzelliğini yansıttı.

Yaz mevsiminde denizi, kumu ve güneşli gün sayısıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Muğla, kış aylarında da beyaza bürünen ormanlık alanlarıyla farklı görüntüler sunuyor.

Menteşe ilçesindeki Saburhane Mahallesi'nde bulunan Hisar Dağı'nın eteklerinde yer alan tarihi Muğla evleri de kar yağışı sonrası beyaza büründü. İlçede kar yağışı zaman zaman ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bölgedeki yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreye ulaştı.

Kar yağışıyla tarım alanları da beyaza bürünürken, gece sıcaklığın sıfırın altında 9 dereceye düşmesi nedeniyle arazideki sular da dondu.

Kentte kar yağışı sonrası oluşan beyaz örtü dronla da görüntülendi.