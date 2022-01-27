Yayladağı Şoförler Odası Başkanı Bahadır son yolcuğuna uğurlandı
AA, Mehmet Gürkan - Güncel
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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yayladağı Şoförler Odası Başkanı Vedat Bahadır'ın cenazesi toprağa verildi.
YAYLADAĞI, HATAY (AA) - Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yayladağı Şoförler Odası Başkanı Vedat Bahadır'ın cenazesi toprağa verildi.
Solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı Hatay Araştırma ve Eğitim Hastanesinde hayatını kaybeden Bahadır'ın (74) cenazesi, Hacı Hüseyin Camisi'nde kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında defnedildi.
Törene, Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, Bahadır'ın mesai arkadaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
AA / Mehmet Gürkan - Güncel