Yayladağı Şoförler Odası Başkanı Bahadır son yolcuğuna uğurlandı - Haberler
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Yayladağı Şoförler Odası Başkanı Bahadır son yolcuğuna uğurlandı

AA, Mehmet Gürkan - Güncel
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Yayladağı Şoförler Odası Başkanı Bahadır son yolcuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yayladağı Şoförler Odası Başkanı Vedat Bahadır'ın cenazesi toprağa verildi.

YAYLADAĞI, HATAY (AA) - Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yayladağı Şoförler Odası Başkanı Vedat Bahadır'ın cenazesi toprağa verildi.

Solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı Hatay Araştırma ve Eğitim Hastanesinde hayatını kaybeden Bahadır'ın (74) cenazesi, Hacı Hüseyin Camisi'nde kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

Törene, Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, Bahadır'ın mesai arkadaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

AA / Mehmet Gürkan - Güncel

Yayladağı, Araştırma, Hatay, Güncel, Haber

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