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Yayaya yol vermeyen 20 sürücüye 13 bin 40 TL ceza kesildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Yayaya yol vermeyen 20 sürücüye 13 bin 40 TL ceza kesildi Aksaray'da trafikte yaya güvenliğinin sağlanması için 3 farklı noktada gerçekleştirilen uygulama kapsamında yayalara yol vermediği tespit edilen 20 araç sürücüsüne 13 bin 40 TL ceza kesildi.

AKSARAY (İHA) - - Yayaya yol vermeyen 20 sürücüye 13 bin 40 TL ceza kesildi

AKSARAY - Aksaray'da trafikte yaya güvenliğinin sağlanması için 3 farklı noktada gerçekleştirilen uygulama kapsamında yayalara yol vermediği tespit edilen 20 araç sürücüsüne 13 bin 40 TL ceza kesildi.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin 3 farklı noktasında eş zamanlı uygulama başlattı. Trafikte yayaların güvenliğinin sağlanması açısından yapılan uygulama kapsamında yaya geçitlerinin başında bekleyen polis ekipleri, yayaların geçişi esnasında geçmelerine engel olan ve kural ihlali yapan araç ve sürücüleri tespit etti. Aynı zamanda yaya geçitlerine hız limitinin üzerinde yaklaşan araç sürücüleri de durduruldu. Sürücülere hız kuralları hakkında bilgiler vererek uyaran polis ekipleri, 20 araç sürücüsünün yayaların geçişi esnasında kural ihlali yaptığını belirleyerek cezai işlem uyguladı. 20 araç sürücüsüne 652'şer liradan toplamda 13 bin 40 lira para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü trafikte yayaların güvenliği için bu uygulamaların aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Yayaya yol vermeyen 20 sürücüye 13 bin 40 TL ceza kesildi

Yayaya yol vermeyen 20 sürücüye 13 bin 40 TL ceza kesildi

Yayaya yol vermeyen 20 sürücüye 13 bin 40 TL ceza kesildi

Yayaya yol vermeyen 20 sürücüye 13 bin 40 TL ceza kesildi

Yayaya yol vermeyen 20 sürücüye 13 bin 40 TL ceza kesildi

Yayaya yol vermeyen 20 sürücüye 13 bin 40 TL ceza kesildi

Yayaya yol vermeyen 20 sürücüye 13 bin 40 TL ceza kesildi
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