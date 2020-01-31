Yaya geçidinden geçerken otomobil çarptı
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Yaya geçidinden geçerken otomobil çarptı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, yaya geçinde yolun karşısına geçmek isteyen Osman Aktaş otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

31.01.2020 22:23 | Son Güncelleme: 31.01.2020 22:23
Yaya geçidinden geçerken otomobil çarptı

SAKARYA'nın ilçesinde, yaya geçinde yolun karşısına geçmek isteyen otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Akyazı Bankalar Caddesi'nde meydana geldi. Numan Güler yönetimindeki 06 EF 3947 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşına geçmeye çalışan Osman Aktaş'a çarptı. Osman Aktaş kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi ilk müdahalede bulundu. Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aktaş, tedaviye alındı.


Kaynak: DHA
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