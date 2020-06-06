Ünlü astrolog yorumladı: Parçalı ay tutulması sonrası hangi burcu ne bekliyor? Ay tutulması ne zaman merak ediliyor. 5 Haziran günü saat 22.14'de gerçekleşen Yay burcunda Parçalı Ay tutulmasının burçlara etkilerini Karma Astrolog Aysun Köşker Koç yorumladı. Buna göre parçalı oduğundan Yay burcunda gerçekleşen Ay tutulması etkilerini 6 ayda gösterebilir. İşte, Parçalı Ay tutulmasının burçlara etkileri...

Ay tutulmasının etkisi 2020 yılının sonuna kadar sürecek ve bundan en çok çocuklar etkilenecek. Söz konusu zaman diliminde tarımsal üretimde yaşanabilecek sorunlar ekonomiyi zora sokabilir. Diğer yandan birçok kişi işini kaybedebilme tehlikesiyle karşı karşıya. İlişkiler bu Ay tutulmasıyla çıkmaza girebilir, bu durumda değişime ayak uydurabilmek gerekiyor.

YILIN İKİNCİ AY TUTULMASI GERÇEKLEŞTİ!

5 Haziran'da 22:14'te Yay burcunun 15 derecesinde Parçalı Ay Tutulması gerçekleşti. Parçalı olduğu için etkisini altı aylık sürede zaman zaman gösterecektir. Ay Tutulmaları normalde yılda 2 defa olur. Ancak bu yıl 4 Ay Tutulması olacak. Bu da yılın ikinci Ay Tutulması. Tutulmalar dolunaylarda olur. Zıtlık enerjisinden dolayı da bitişler, sonlanmalarla ilgilidir. Dolunay'la arasındaki fark etki süresinin 15 gün değil 6 aya kadar olmasıdır.

BELİRSİZLİKLER ARTABİLİR

Bu tutulma haritanın 11. evinde gerçekleşeceği için; toplumsal olaylar, sivil toplum örgütleri ile ilgilidir. 5'inci ev karşıtlığı da bu olaylardan çocukların çok etkileneceğini gösteriyor. Tutulmanın etkisi 2020 sonuna kadar devam edecek. Mars ve Ceres'in tutulmaya çok net bir zorlayıcı etkisi var. Bu da ekonominin çok zora gireceğini ve tarımsal üretimle ilgili sıkıntılar olacağını gösteriyor. Birçok insanın işini kaybetmesine sebep olabilir. Neptün'ün de uzaktan yaptığı olumsuz etki nedeniyle belirsizlikler ve farkedilemeyen olayların olacağını söyleyebiliriz. Bilgi kirliliğinin yoğun olduğu bir dönem. Venüs Retrosu'nun da Güneş kavuşumu var ve ilişkilerdeki sınavlar da ay sonuna kadar devam edecektir. Değişime ayak uydurabilmek bu süreçte daha önem kazanıyor.

Tutulma ile bazı ortaklıklar, anlaşmalar ve evlilikler de söz konusu. Ancak bu dönem atılan her adımda düşünerek ve zamana yayarak karar vermek en iyisi.

AY TUTULMASINDAN ETKİLENEN BURÇLAR HANGİLERİ?

Tutulma anının yükselen burcu ise; Oğlak. Dolayısıyla akılcı ve kontrollü yaklaşım, sorumlu davranışlar bu dönem daha da önem kazanıyor. Bu tutulmadan en çok etkilenecek burçlar; Yay, İkizler, Başak ve Balık burcunun ilk on gününde doğanlar olacak. İkinci dereceden etki alacaklar ise; Oğlak ve Yengeç burcunun ilk on beş gününde doğanlar..