Yavuzeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu
Yavuzeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hasan Çelik, yeniden başkan seçildi.
Yavuzeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hasan Çelik, yeniden başkan seçildi.
Yavuzeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu ilçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirildi.
Genel kurulda mevcut Başkan Çelik, 175 delegenin 129'nun oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.
Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından teşekkür konuşması yapan Çelik, esnafın sorunlarına dair çözüm üretmeye devam edeceklerini söyledi.