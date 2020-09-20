Yavru sincapları şırınga ile besliyor
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Yavru sincapları şırınga ile besliyor

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde, Şevki Bozkurt, anneleri ölen yavru sincapları şırınga ile besliyor.

Yavru sincapları şırınga ile besliyor
20.09.2020 10:40 | Son Güncelleme: 20.09.2020 10:43

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde, Şevki Bozkurt, anneleri ölen yavru sincapları şırınga ile besliyor.

Kent merkezine 153 kilometre uzaklıktaki Kemaliye ilçesinde yaşayan Şevki Bozkurt, evinin bahçesindeki ağaçta yeni doğmuş iki yavru sincap gördü. Anneleri ölen yavru sincapları sahiplenen Bozkurt, zarar görmemeleri için onları evine götürdü. Çok küçük ve güçsüz olan yavruları elleriyle besleyen Bozkurt, şırıngaya doldurduğu sütleri sincaplara içirdi. Sincaplara gözü gibi bakan Bozkurt, yavrular büyüyünce doğal ortamlarına bırakacağını söyledi.

 


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Coşkun MENEK
Coşkun MENEK
DHA Editörü
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