Yavru boz ayıları eliyle böyle besledi

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Yavru boz ayıları eliyle böyle besledi Sarıkamış'ta aç kalan ve ilçe merkezine inan 3 yavru boz ayıyı gazeteci eliyle besledi.

Yavru boz ayıları eliyle böyle besledi

KARS - Sarıkamış'ta aç kalan ve ilçe merkezine inan 3 yavru boz ayıyı gazeteci eliyle besledi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 'Sokağa çıkma kısıtlaması' uygulaması yapan güvenlik görevlilerini haberleştirmek için dışarı çıkan İhlas Haber Ajansı Sarıkamış Muhabiri Alper Yıldırım, yiyecek arayan yavru ayılarla karşılaştı.

Evine geri dönen Yıldırım, bir poşet ekmek ile birlikte tekrar yavru ayıların olduğu bölgeye geldi. Burada yavru ayıları 5 metreye kadar yaklaşan Yıldırım ayıları eliyle besledi. Yavru ayılar ile muhabirin diyaloğu kameralara yansıdı.

Sarıkamış ilçesinde hemen hemen her gün ayılarla karşılaşan vatandaşlar bu duruma alışırken, ayılar da vatandaşlarda kaçmıyor. Gazetecinin elleriyle beslediği yavru ayılar daha sonra bölgeden ayrılarak yaşam alanları olan ormana döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPER YILDIRIM