Yavru ayıları köyün içinde kovaladılar Yavru ayıları köyün içinde kovaladılarBARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Konuklu köyünde bir otomobilin önüne çıkan 2 yavru ayı daha sonra köyün içine girdi.

Yavru ayıları köyün içinde kovaladılar

BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Konuklu köyünde bir otomobilin önüne çıkan 2 yavru ayı daha sonra köyün içine girdi. Sürücüler büyük korku yaşadı.

Dün gece saatlerinde Kumluca Beldesinden Konuklu köyüne giden otomobilde bulunanların önüne 2 yavru ayı çıktı. Bir süre cep telefonları ile ayıları görüntüleyen sürücü ve yolcu daha sonra ayıların köye girdiğini görünce büyük korku yaşadı. Otomobildekilerin konuşmalarına yansıyan korku dolu anlarda ayıların sağa sola koşuşturduğu ve arabaya doğru hamle yaptığı gözüktü. Köyde bulunan köpeklerin peşlerine takılmasıyla bir çeşmenin oluğuna giren 2 yavru ayı bir bahçeye kaçarak gözden kayboldu. Otomobilde bulunanlar yaşadığı korku ve şaşkınlık cep telefonuna yansıdı.

Kaynak: DHA