Yavaş ile Özoğuz'un bir araya gelmesi sosyal medyayı ikiye böldü

01.10.2019 23:31

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ile birlikte yemek yedi.

"İŞBİRLİĞİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Mansur Yavaş fotoğrafa, "Ülkemizin sevilen sanatçılarından Gökhan Özoğuz ile bir araya geldik. Ankara'nın kültür ve sanat başkenti olması yönünde yaptığımız çalışmaları sanatçılarımızın iş birliği ile gerçekleştireceğiz." notunu ekledi.

"ÇOK GÜZEL İKİ ADAM"

Bazı sosyal medya kullanıcıları fotoğrafı beğenirken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise eleştiri yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı fotoğrafa, "Çok güzel iki adam." yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise "Yalaka sevmiyoruz başkanım." ifadelerini kullandı.