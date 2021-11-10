Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ile erkeği öldüren sanığa 20 yıl hapis - Haberler
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Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ile erkeği öldüren sanığa 20 yıl hapis

Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Haberler | Güncel
Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ile erkeği öldüren sanığa 20 yıl hapis

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesine bağlı Çiğiltepe köyünde, yatakta uygunsuz vaziyette yakaladığı gelini Filiz Gültekin (36) ile komşusu Kamil Çetin'i (51) tabancayla öldüren Nurettin Gültekin (68), 20 yıl hapse mahkum edildi.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesine bağlı Çiğiltepe köyünde, yatakta uygunsuz vaziyette yakaladığı gelini Filiz Gültekin (36) ile komşusu Kamil Çetin'i (51) tabancayla öldüren Nurettin Gültekin (68), 20 yıl hapse mahkum edildi.

Olay, 22 Nisan'da Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana geldi. Nurettin Gültekin, İstanbul'a çalışmaya giden oğlu Uğur'un eşi Filiz Gültekin ile komşusu Kamil Çetin'i yatakta uygunsuz yakaladı. Tabancasını alan Nurettin Gültekin, gelini Filiz Gültekin ve Kamil Çetin'e ateş etti, ardından jandarmayı arayıp haber verdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Filiz Gültekin ve Kamil Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Nurettin Gültekin ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Savcılık ifadesinin ardından tutuklanan Nurettin Gültekin, hakim karşısına çıktı. Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada karar verildi. Mahkeme sanık Gültekin'i, Filiz Gültekin'i öldürmekten dolayı 10 yıl, Kamil Çetin'i öldürmesi nedeniyle de 10 yıl olmak üzere toplam 20 yıl hapse mahkum etti. Sanığın cezasında, 'iyi hal' ve 'ağır tahrik' indirimi uygulandı.


Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ile erkeği öldüren sanığa 20 yıl hapis

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