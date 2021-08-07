Yasmin Erbil o dizinin kadrosuna dahil oldu
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Yasmin Erbil o dizinin kadrosuna dahil oldu

Yasmin Erbil o dizinin kadrosuna dahil oldu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen gibi bomba isimler sonrası Medyapım'ın FOX tv için çektiği Yasak Elma dizisi kadrosuna sürpriz bir isim daha katılıyor. İşte detaylar...

Gazteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yasak Elma dizisinin 5. sezon ekibine Murat Aygen ve Biran Damla Yılmaz'ın ardından Yasmin Erbil de katıldı. Yasak Elma dizisi 5. sezonuna iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Medyapım'ın FOX için çektiği dizinin ekibine ilk olarak Biran Damla Yılmaz katılmıştı.

Yılmaz'ın Kumru rolüne hayat vereceği öğrenildi. Kumru'nun babası Doğan'a ise son olarak "Mucize Doktor" dizisinde başrol oynayan Murat Aygen hayat verecek. Dengelerin değişeceği dizide Kumru'nun en yakın arkadaşı Canan'a kimin hayat vereceği merak konusuydu. Son gelen haberlere göre rolü Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil canlandıracak. Yasak Elma'ya katılacak yeni ailenin yalı çekimleri için de özel bir mekanın kullanılacağı öğrenildi.

Yasmin Erbil o dizinin kadrosuna dahil oldu
Yasmin Erbil o dizinin kadrosuna dahil oldu

Kaynak: Snob Magazin

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