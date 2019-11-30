Yasmin Erbil bacak dekolteli pozlarıyla göz kamaştırdı
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Yasmin Erbil bacak dekolteli pozlarıyla göz kamaştırdı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından paylaştığı kırmızı mini elbise fotoğrafıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Fotoğrafa ilk yorum yapanlardan biri olan anne Nergis Kumbasar, ateş ve kalp emojileri koydu.

30.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:00
Yasmin Erbil bacak dekolteli pozlarıyla göz kamaştırdı

Kaçış Sendromu rahatsızlığından dolayı aylarca yoğun bakımda yatan ve şimdilerde hastanede tedavi gören ünlü şovmen 'in kızı , sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Erbil son olarak kırmızı mini elbiseli pozlarını paylaştı.

BACAK DEKOLTELİ POZLARINI PAYLAŞTI

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Yasmin Erbil, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şimdilerde Hattı programında sunuculuk yapan Erbil, Instagram hesabından kırmızı mini elbiseli pozlarını takipçileriyle paylaştı.

İLK YORUM ANNESİNDEN GELDİ

Erbil'in fotoğrafına ilk yorum yapanlardan biri de annesi Nergis Kumbasar oldu. Bir açıklamasında kızının paylaşımlarına ve pozlarına karışmadığını söyleyen Kumbasar, Yasmin'in son fotoğrafına kırmızı kalp ve ateş emojileri koydu.

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