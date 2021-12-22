Yaşlı adam evinde ölü bulundu

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Çine ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Hasan Akalın, evinde ölü bulundu.

Olay, Çine ilçesi Şevketiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kuvayi Milliye Caddesi'ndeki bir evde yaşayan Hasan Akalın'dan (61) yakınları bir süredir haber alamadı. Akalın'ın hayatından şüphe eden

yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasan Akalın'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Akalın'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacakken, savcılık olay ile ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN