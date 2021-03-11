Yaşlı adam çıktığı ağaçta asılı kaldı
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Yaşlı adam çıktığı ağaçta asılı kaldı

11.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:25
Yaşlı adam çıktığı ağaçta asılı kaldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde budamak için çıktığı asma ağacında bayılarak asılı kalan yaşlı adamın yardımına komşuları koştu.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde budamak için çıktığı asma ağacında bayılarak asılı kalan yaşlı adamın yardımına komşuları koştu.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesinde evlerinin bahçesinde bulunan asma ağacına çıkarak budama yapan 80 yaşındaki Mustafa Sarı, dengesini kaybederek ağaç ile ikametin 2.kat balkon demiri arasına düştü. Burada baygınlık geçiren yaşlı adamı fark eden komşuları yardıma koştu. Yaşlı adamın asılı kaldığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Komşuları tarafından ağaçtan indirilen ve yüzüne su dökülerek ayıltılan yaşlı adam, uzun bir süre dinlendirildi. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - ADIYAMAN

Yaşlı adam çıktığı ağaçta asılı kaldı
Yaşlı adam çıktığı ağaçta asılı kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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