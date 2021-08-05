Yaşar TÜFEKÇİ hakkın rahmetine kavuşmuştur.
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Yaşar TÜFEKÇİ hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Yaşar TÜFEKÇİ hakkın rahmetine kavuşmuştur.
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Yaşar TÜFEKÇİ hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Avşarbeyli köyü sakinlerinden Merhum Şükrü TÜFEKÇİ'nin oğlu Hanefi TÜFEKÇİ'nin babası Muzaffer, Harun, Raşit ve Merhum Mustafa TÜFEKÇİ'nin abileri Sefa ve Muhammet TÜFEKÇİ'nin amcaları Çetin KAYA'nın kayınpederi Yaşar TÜFEKÇİ hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Mortut Caminde kılınacak öğlen namazını müteakip Emirler mezarlığında toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Muzaffer TÜFEKÇİ: 0532 780 72 29

05 Ağustos 2021, Perşembe

Kaynak: Habermetre

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