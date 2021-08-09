Yaşar Eryılmaz kimdir? Eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz hayatını kaybetti! Yaşar Eryılmaz kaç yaşındaydı, nereli?

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Yaşar Eryılmaz, yaşamını yitirdi. Peki, Yaşar Eryılmaz kimdir? Eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz hayatını kaybetti! Yaşar Eryılmaz kaç yaşındaydı, nereli? Yaşar Eryılmaz hayatı ve biyografisi nedir?

Yaşar Eryılmaz, Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ağrı'da dört dönem milletvekilliği yapmış olan eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz kimdir? ? Eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz hayatını kaybetti! Yaşar Eryılmaz kaç yaşındaydı, nereli? Yaşar Eryılmaz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

YAŞAR ERYILMAZ KİMDİR?

Yaşar Eryılmaz (10 Haziran 1944, Doğubayazıt), doktor, siyasetçi.

Yaşar Eryılmaz, 10 Haziran 1944'te Ağrı Doğubayazıt'ta doğdu. Babasının adı Rıza, annesinin adı Saime'dir. Üniversite tahsilini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaptı. 1972'de üroloji dalında uzmanlığını tamamladı. Elazığ ve Erzurum SSK hastanelerinde uzman hekim olarak çalıştı. 1980'de ABD Newyork Albert Einstein College Montefiore Hastanesi'nde bilimsel araştırmalar yaptı. 1983'te üroloji doçenti oldu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevlerini yürüttü. 1987 yılında başbakan Turgut Özal'ın isteğiyle Ağrı'dan milletvekili adayı oldu ve seçildi. 18. 19. 20. ve 21. Dönemde Anavatan Partisi'nden Ağrı Milletvekilliği yaptı. 2007 yılında 23. dönem seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Ağrı milletvekili seçildi. 48. Hükûmet'te Sağlık Bakanlığı yaptı. İngilizce bilen Eryılmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.