Yaşamsal faaliyetin en temel ögesi suyu yeterli miktarda tüketmeyince ne olur?
Tüm canlılar için hayati öneme sahip olan su, yeterli düzeyde tüketilmediğinde kısa veya uzun vadede vücudumuzda çeşitli problemlere neden olabiliyor. Bu nedenle vücudun su ihtiyacını kontrol etmek oldukça mühim bir konu. İşte düşük düzeyde su tükettiğimiz zaman ortaya çıkabilecek muhtemel belirtiler.
Su canlıların yaşaması için hayati öneme sahiptir. En küçük canlı organizmadan en büyük canlı varlığa kadar, bütün biyolojik yaşamı ve bütün insan faaliyetlerini ayakta tutan sudur.
Hayatımızı idame ettirebilmemiz için en önemli besin kaynağımız olan su, dolaşım ve sindirim sistemlerinin çalışmasında temel unsur olduğu gibi, vücudumuzdan artık ve zehirli maddelerin atılmasında da mühim bir vazifeyi yerine getirir.
Peki bizler yeteri miktarda su tüketmezsek ne olur?