Yaşamsal faaliyetin en temel ögesi suyu yeterli miktarda tüketmeyince ne olur?

Tüm canlılar için hayati öneme sahip olan su, yeterli düzeyde tüketilmediğinde kısa veya uzun vadede vücudumuzda çeşitli problemlere neden olabiliyor. Bu nedenle vücudun su ihtiyacını kontrol etmek oldukça mühim bir konu. İşte düşük düzeyde su tükettiğimiz zaman ortaya çıkabilecek muhtemel belirtiler.