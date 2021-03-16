Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı?
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Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı?

16.03.2021 15:26 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:23

Geçirdiği kazada yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay'ın naaşı yurt dışından Türkiye'ye getirilerek toprağa verildi. İşte bir döneme damga vuran Karahan Çantay'ın Sibel Can ile yaşadığı çalkantılı aşkı ve hayatının bilinmeyenleri...

Uzun yıllardır yurt dışında yaşayarak matematik öğretmenliği yapan eski manken Karahan Çantay, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Cansız bedeni uçakla Türkiye'ye getirilen Çantay, gözyaşları içinde Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan videoda eski modelin Sibel Can ile yaşadığı çalkantılı aşkı ve hayatı anlatıldı.

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Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı?
Haber Yorumları (7)
BUNU YAZAN TOSUN: Adattktan sonra Sibel ''''can '''' oldu Karahancığım toprak oldu. bu da demek oluyor ki ; medya kadını parlatıp pazarlamaya ;hammade üretim pazarlama tüketim ekonomi dörtgeninde pazarlarlama kavramına ticari bir reklam objesi olarak sokmaya yarayan bir olgudur
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MAGAZİNCİ: Herkesin hakkında ahkam kesen Hakan ural çıkıp iki laf etsede bizi aydınlatsa
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DYB: Hayatta hiç bir şey gizli kalmaz. Mümkün değil. Zaten zamanın da çıktı bu haberler. Ama detayı nı bilmem Allah bilir işin içinde olanlar bilir. Ama bakın yıllar geçmesine rağmen hala bazı şeyler çıkıyor. Çocukları var bu haberi çocukları mutlaka okuyor. Yazık dikkat etmek lazım. Bir cahillik ettim ile olmuyor maalesef.
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