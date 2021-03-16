Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı?
16.03.2021 15:26 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:23
Geçirdiği kazada yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay'ın naaşı yurt dışından Türkiye'ye getirilerek toprağa verildi. İşte bir döneme damga vuran Karahan Çantay'ın Sibel Can ile yaşadığı çalkantılı aşkı ve hayatının bilinmeyenleri...
Uzun yıllardır yurt dışında yaşayarak matematik öğretmenliği yapan eski manken Karahan Çantay, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Cansız bedeni uçakla Türkiye'ye getirilen Çantay, gözyaşları içinde Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan videoda eski modelin Sibel Can ile yaşadığı çalkantılı aşkı ve hayatı anlatıldı.