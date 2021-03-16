Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı?

Geçirdiği kazada yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay'ın naaşı yurt dışından Türkiye'ye getirilerek toprağa verildi. İşte bir döneme damga vuran Karahan Çantay'ın Sibel Can ile yaşadığı çalkantılı aşkı ve hayatının bilinmeyenleri...