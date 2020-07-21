Yaşaması için 300 bin liraya ihtiyacı var
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Yaşaması için 300 bin liraya ihtiyacı var

Yaşaması için 300 bin liraya ihtiyacı var İmkansızlıktan dolayı karaciğer nakli olamıyor Bursa'da siroz hastası kadının yaşaması için organ nakli olması gerekiyor.

Yaşaması için 300 bin liraya ihtiyacı var
21.07.2020 17:42 | Son Güncelleme: 21.07.2020 18:22

Yaşaması için 300 bin liraya ihtiyacı var

İmkansızlıktan dolayı karaciğer nakli olamıyor

BURSA - Bursa'da siroz hastası kadının yaşaması için organ nakli olması gerekiyor. 300 bin liraya ihtiyaç duyan kadın hayırsevenlerden yardım bekliyor.

4 yıl önce Azerbaycan'dan Bursa'ya taşınan Gül Köroğlu, 3 yıl önce siroz hastalığına yakalandı. Ahıska Türk'ü olan ve henüz Türk vatandaşlığına geçemeyen Gül Köroğlu (50), ücretsiz tedavi ve indirimden yararlanamıyor. Oğlunun karaciğerini vereceği kadın nakil olmak için sabırsızlanıyor, ama vatandaşlığı olmadığı için nakil için 300 bin lira masraf çıkıyor. 2 defa kanama geçiren ve acilen nakil olması gereken çaresiz kadın hayırsevenlerden gelecek yardımları bekliyor.

Siroz hastası Ahıska Türk'ü kadının oğlu Emre Köroğlu, "Annemler Bursa'ya 2016 yılında taşındı. Annem siroz hastalığına yakalandı. Acilen nakil olması gerekiyor. 2 defa kanama geçirdi. Bir kez daha geçirirse hayatını kaybedebilir, ben nakil için karaciğerimi vereceğim, ama vatandaşlığı olmadığı için 300 bin lira ücret çıkıyor. Yakın zamanda bu parayı bulmamız imkansız. Anneme bir an önce ya vatandaşlık çıkması ya da 300 bin lira para lazım, hayırsevenlerden yardım bekliyoruz" dedi.

Nakil olmayı bekleyen Gül Köroğlu, "Ben siroz hastasıyım, uzun yılladır tedavi görüyorum. 2 defa kanama geçirdim. Doktorlar bir kez daha kanama geçirirsem hayatımı kaybedebileceğimi söyledi. Nakil için karaciğer var, çocuklarımı verecek, ama vatandaş olamadığım için 300 bin lira tedavi masrafı çıkıyor. Ölmemek için yardım bekliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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