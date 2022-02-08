Yaşamak Güzel Şey filmi konusu nedir? Yaşamak Güzel Şey oyuncuları ve Yaşamak Güzel Şey özeti! - Haberler
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Yaşamak Güzel Şey filmi konusu nedir? Yaşamak Güzel Şey oyuncuları ve Yaşamak Güzel Şey özeti!

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Yaşamak Güzel Şey filmi konusu nedir? Yaşamak Güzel Şey oyuncuları ve Yaşamak Güzel Şey özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Yaşamak Güzel Şey filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda da ekrana gelen Yaşamak Güzel Şey filmi hakkında Yaşamak Güzel Şey konusu, Yaşamak Güzel Şey özeti ve Yaşamak Güzel Şey oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte Yaşamak Güzel Şey filminin detayları…

Yaşamak Güzel Şey filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Yaşamak Güzel Şey filmini izleyecek olanların merak ettiği Yaşamak Güzel Şey konusu nedir, Yaşamak Güzel Şey oyuncuları kimler ve Yaşamak Güzel Şey özeti gibi konuları inceliyoruz.

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİNİN ÖZETİ

Hüznü ve komediyi harmanlayan film, yaşam koşullarına boyun eğen, sessiz ve pısırık bir adam olan Müfit'in, başına gelen talihsiz bir olay ile baş kaldıran bir anti kahramana dönüşmesini ve yaşamın güzelliklerini keşfetmesini konu alıyor. Müfit Can Saçıntı, "Terapi gibi bir film" olarak tanımladığı son filmi Yaşamak Güzel Şey için "Hayal değil, hayat ürünü" diyor ve "Güldürürken düşündürecek ve sonra yeniden güldürecek." diye de ekliyor.

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Müfit Can Saçıntı

Oyuncular: Müfit Can Saçıntı, Yasemin Çonka, Zihni Göktay, Ayşegül Atik, Günay Karacaoğlu

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2017 (115 dk)

Vizyon Tarihi: 14 Nisan 2017 Cuma

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Müfit Can Saçıntı, Yaşamak Güzel Şey, Film, , Haber

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