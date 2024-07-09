Zorla mı evlendirdiler? Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı

En mutlu günlerinde gülüp eğlenmeleri bekleyen gelin ve damadın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde yüzlerinin asık olduğu görülen çiftin, neden o şekilde davrandıkları ise bilinmiyor.

"ZORLA MI EVLENİYORSUNUZ?"

Kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına giren videonun altına "Düşmanın çatlamasına gerek kalmamış", "Bence umdukları kadar davetli katılmadığı için böyle mutsuzlar", "Boşanma yakın", "Zorla mı evlendirilmişler bunlar?", "Evlenmeyin abi ne bu surat", "Zorla mı evleniyorsunuz?" şeklinde yorumlar yapıldı.