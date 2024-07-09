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Zorla mı evlendirdiler? Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı

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Bir düğünde çekilen görüntülerde gelin ve damadın mutsuz halleri dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede gündem olan görüntülerle ilgili "Düşmanın çatlamasına gerek kalmamış", "Her göbek atan her kahkaha atan mutlu mu sanıyorsunuz?" şeklinde yorumlar yapıldı.

En mutlu günlerinde gülüp eğlenmeleri bekleyen gelin ve damadın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde yüzlerinin asık olduğu görülen çiftin, neden o şekilde davrandıkları ise bilinmiyor.

"ZORLA MI EVLENİYORSUNUZ?"

Kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına giren videonun altına "Düşmanın çatlamasına gerek kalmamış", "Bence umdukları kadar davetli katılmadığı için böyle mutsuzlar", "Boşanma yakın", "Zorla mı evlendirilmişler bunlar?", "Evlenmeyin abi ne bu surat", "Zorla mı evleniyorsunuz?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

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Yorumlar (12)

Erdem Sen:

bir dügun olmuş 1 milyon..nasil gulsun garipler

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dikduran adam:

düğünde insan yok nasıl gülsün garipler

41
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Lale:

Birbirini sevmiyor

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Marko Apostolidis:

sevmiyorsan seveceksin, bizde öyle gördük lafını çok duydum...

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Lale:

:):):)

yanıt0
yanıt0
Marko Apostolidis:

cenazeye daha fazla insan geliyor...

11
1
yanıtYanıtla
fatih bingöl:

Bu zamanda evlenenin aklından şüphe ederim

3
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İstanbul 34:

Taki umduğu gibi olmadı ne yapsın adam beklentiler yuksekdi

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0
yanıtYanıtla
Kenn:

Belki mutlulukları içlerinde saklı sırf birileri görsün diye yalan yere mutlu olmaya gerek yok

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Hamit Gündoğdu:

Salonun boşluğu iki taraftan birinin düğüne katılmadığı izlenimi verdi bana.. zoraki evlilik gibi görünmüyor ama bir fitne veya kurt düşmüş gibi.. hiç istemem ama bu evlilik düğünde boşanma aşamasına geçmiş gibi...

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Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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