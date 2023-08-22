Yunak'ta Çocuklara Bisiklet Hediye Edildi

Yunak ilçesinde yaz tatili döneminde 'Güle Oynaya Camiye Gel' projesi kapsamında 40 gün sabah namazına giden çocuklara hediye bisiklet dağıtımı yapıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Yunak Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen proje kapsamında ilçede, camiye gelen çocuklara bisikletleri verildi. Çocuklara kask da hediye edildi. Yunak Belediye Başkanı Ali Konak, projenin çocukların cami alışkanlığı kazanması için başlatıldığını kaydetti.