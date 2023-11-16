İstanbul'da yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya motosiklet çarptı. Kazada şans eseri her iki taraf da hafif sıyrıklarla atlattı.

Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklet böyle çarptı

Otobüsü geçeyim derken canından oluyordu

İSTANBUL - İstanbul'da yolun karşısına geçen adama motosiklet çarptı. Kaza anı araç içi kamerasına yansırken, taraflar şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İstanbul Eyüpsultan ilçesi, Hazreti Halit Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmek üzere olan bir vatandaş, otobüsü geçmek isteyen motosikletlinin kendisini çarpmasıyla yere savruldu. Kazayı gören bazı vatandaşlar hem motosikletinin hem de yayaya yardıma giderken, motosikletin çarptığı kişi kendi imkanlarıyla ayağa kalktı. Kaza anı kameraya anbean yansırken, kaza da neyse ki korkulan olmadı.