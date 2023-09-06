Yıkım çalışmaları sırasında kurtarılan yavru kedi Osmaniye Belediyesi'ne teslim edildi
Osmaniye'de yapılan bina yıkımı çalışmaları sırasında bir bloğun zemin katından gelen kedi sesi üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda yavru kedi kurtarıldı ve Osmaniye Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirildi.
OSMANİYE'de bina yıkımı çalışmaları sırasında tespit edilen yavru Kedi, ekiplerce kurtarıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde; Adnan Menderes Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki 13 bloktan oluşan Sefa Evler Sitesi de ağır hasar gördü. Yıkım çalışmalarına başlanan bloklardan birinin zemin katından kedi sesi gelince ekipler, ara verip, belediyeden yardım istedi. Bölgeye itfaiye ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Özel bir eldiven takan görevli, ulaştığı yavru kediyi çıkarıp, kafese koydu. Veteriner kontrolünden geçirilen kedi, daha sonra Osmaniye Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirildi.