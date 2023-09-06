Yıkım çalışmaları sırasında kurtarılan yavru kedi Osmaniye Belediyesi'ne teslim edildi

Osmaniye'de yapılan bina yıkımı çalışmaları sırasında bir bloğun zemin katından gelen kedi sesi üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda yavru kedi kurtarıldı ve Osmaniye Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirildi.