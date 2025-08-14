Yığılca'da Kaybolan 'Cesur' Köpek 3 Gün Sonra Kurtarıldı

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, kaybolduktan 3 gün sonra kayalıklarda bulunan 'Cesur' isimli köpek, arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yığılca ilçesine bağlı Yağcılar köyünde Veysel Akduman'ın sahibi olduğu 'Cesur' isimli köpek, 3 gün önce kayboldu. Bugün öğle saatlerinde köpek köyde kayalıklarda görüldü. Durum köpeğin sahibine haber verildi. Veysel Akduman'ın ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve Kızılelma Arama Kurtarma ekibi geldi. Ekipler, halatla kayalıklara inerek köpeği kurtardı. Su ve mama verilen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, köpek sahibine teslim edildi.