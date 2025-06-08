Yerli Yabani Keçilerin Zorlu Kurtuluşu
Malatya'nın Pütürge ilçesinde dağlık alanda koruma ağına takılan iki yabani keçi, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarılarak doğaya salındı.
MALATYA'nın Pütürge ilçesinde dağlık alanda koruma ağına takılan 2 yabani keçiyi itfaiyeciler kurtardı.
Pütürge ilçesi Poskıran Mahallesi'nde dağlık alanda dolaşan 2 yabani keçi, dağda kaya parçalarının düşmesini önlemek amacıyla serilen koruma ağına takıldı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlarla koruma ağlarına takılan 2 yabani keçiyi zarar vermeden kurtardı. Kurtarılan keçiler yeniden doğaya salıverildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam