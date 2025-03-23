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Yenikapı'daki Nevruz kutlamasında çalınan kemençe alandakileri coşturdu

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İstanbul'da binlerce kişi Yenikapı'daki Nevruz kutlamasına akın etti. Son yılların en sakin kutlamalarından birinin yapıldığı alanda çalınan kemençe sesiyle coşku tavan yaptı. O anlara ilişkin görüntü paylaşım sitelerinde de büyük ilgi gördü.

İstanbul Yenikapı'da binlerce kişinin katılımıyla Nevruz kutlaması gerçekleştirildi. Son yılların en sakin etkinliklerinden biri olarak değerlendirilen kutlamalarda, çalınan kemençe sesi coşkuyu zirveye taşıdı.

HALAYLAR ÇEKİLDİ, ŞARKILAR SÖYLENDİ

Renkli görüntülere sahne olan alanda vatandaşlar halaylar çekerek ve şarkılar söyleyerek Nevruz'u kutladı. Özellikle kemençe eşliğinde yapılan gösteriler, izleyicilerden büyük alkış aldı.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Kutlamalar sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, etkinlikten paylaşılan görüntüler sosyal medyada da yoğun ilgi gördü. Nevruz'un birlik ve beraberliği simgeleyen anlamına vurgu yapan katılımcılar, kutlamaların barış ve kardeşlik içinde geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yenikapı'daki Nevruz kutlamasında çalınan kemençe alandakileri coşturdu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSelçuk:

sakamisiniz siz haberler.com ? niye insalara yanlış bilgi veriyorsunuz ? bu kansizlar metorda biji apo diye sloganlar attı sokaklarda pacavralar ile yürüyüş yaptı neden yapmadınız bu haberleri? bu yorumuda yayinlamazsiniz belki ama ben yinede yazıyorum adaletli olun yıllardır sizi takip ediyoruz severek ama böyle yanlı haber yapmayın yakışmıyor size

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Haber YorumlarıMGk:

Chp bunların sayesinde alamayacağı tüm belediyeleri aldı.. Emanet oylar gidince Chp'nin esas oyunun 12-13 bandında olduğu ortaya çıkacak

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