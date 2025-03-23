Yenikapı'daki Nevruz kutlamasında çalınan kemençe alandakileri coşturdu

İstanbul Yenikapı'da binlerce kişinin katılımıyla Nevruz kutlaması gerçekleştirildi. Son yılların en sakin etkinliklerinden biri olarak değerlendirilen kutlamalarda, çalınan kemençe sesi coşkuyu zirveye taşıdı.

HALAYLAR ÇEKİLDİ, ŞARKILAR SÖYLENDİ

Renkli görüntülere sahne olan alanda vatandaşlar halaylar çekerek ve şarkılar söyleyerek Nevruz'u kutladı. Özellikle kemençe eşliğinde yapılan gösteriler, izleyicilerden büyük alkış aldı.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Kutlamalar sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, etkinlikten paylaşılan görüntüler sosyal medyada da yoğun ilgi gördü. Nevruz'un birlik ve beraberliği simgeleyen anlamına vurgu yapan katılımcılar, kutlamaların barış ve kardeşlik içinde geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.