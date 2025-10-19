Yalova'da Yavru Köpek Plastik Kaba Sıkıştı, Kahraman Şoför Kurtardı

YALOVA'da başı plastik kaba sıkışan yavru köpek, kendisini fark eden kamyon şoförü tarafından kurtarıldı. O anlar şoför tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çiftlikköy ilçesi Denizçalı köyü Handere mevkiinde bir hafriyat kamyonunun şoförü, yol ortasında başında plastik bir kap bulunan yavru köpeği fark etti. Aracını durdurup inerek köpeğin yanına giden şoför, plastik kabı çıkardı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden şoför, köpeği sevdikten sonra yoluna devam etti.