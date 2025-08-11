Pazara inen belediye başkanı esnafı azarladı: 20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya?

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, kamera ve mikronunu alıp pazarda denetim yaptı. Bir pazarcının domatesi 50 liraya satmasına tepki gösteren Bahadır, "20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya? İndirin fiyatını" dedi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, dün kamera ve mikronunu alıp pazarda esnafı denetledi. Sebze satılan bir tezgaha giden Bahadır, domatesin alış faturasını istedi.

Pazarcının yanına gelerek faturayı göstermesi üzerine Bahadır, "Kaç liraya aldın?" diye sordu. Pazarcının alış fiyatının 20 lira olduğunu söylemesi üzerine tepki gösteren Bahadır, "20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya?" diyerek tepki gösterdi.

"32 LİRA MALİYETİ VAR"

Pazarcının "İçinden bir dünya çürük çıktı" diyerek kendini savunması üzerine Bahadır, "Çıkacak tabi o iş de var" karşılığını verdi. Bahadır, domatesin 32 lira maliyeti olduğunu söyleyen pazarcıya "Ya mübarek sanki bilmiyoruz. 20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya. İndirin fiyatını" dedi. Bahadır'ın bu videosu sosyal medyada çokça yorum aldı.

İşte o yorumlar:

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
