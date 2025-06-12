Van Kedi Villası'nda İlk Parti Doğumlar Tamamlandı

Van Kedi Villası'nda İlk Parti Doğumlar Tamamlandı
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Van Kedi Villası'nda bu yılın ilk parti doğumlarında 55 sağlıklı yavru dünyaya geldi. Doğumlar kontrollü şekilde devam ediyor. Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki merkez, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

VAN'ın bir gözü mavi, diğeri kehribar rengi olan dünyaca ünlü kedilerinin koruma altında olduğu Van Kedi Villası'nda birinci parti doğumlar bitti. Bu yılın ilk parti doğumlarında 55 sağlıklı yavru dünyaya geldi. Van Kedi Villası Hayvan Sorumlusu Mehmet Atar Bayır, merkezde doğumların kontrollü olarak devam ettiğini ve 3 parti halinde gerçekleştiğini söyledi.

Farklı göz renkleri ve bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedilerine, koruma altında oldukları Van Kedi Villası'nda özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaretçi olan Van kedileri, güzellikleri ve sevecenliğiyle, merkeze gelen konukları da etkiliyor. Van kedilerinin neslinin devamı için merkezde yapılan çalışmalar yıl boyu sürerken, doğumlar da 3 parti şeklinde gerçekleşiyor.

DOĞUMLAR DEVAM EDECEK

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Hayvan Sorumlusu Mehmet Atar Bayır, doğumlarla ilgili bilgi vererek, "Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da doğumlar devam ediyor. Bu yılın ilk parti doğumları tamamlandı. Van Kedi Villası'nda ilk parti doğumlarda 55 yavru dünyaya geldi. İkinci parti doğumlar için de 2 hafta önce dişi kedilerimizi çiftleştirdik. Onların da doğumlarını bekliyoruz. Van Kedi Villası, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. İnsanlar buraya gelip hayvan sevgisini çocuklarına aşılatıyor. Burası bunun için çok güzel bir mekan ve çok güzel bir ortam. Kurban Bayramı da çok güzel geçti. Yoğun bir ilgi vardı. Aileler çocuklarıyla gelip kedileri yakından görüp onları sevdi hem de bizim kedilerimizde mutlu oldu" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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