Van'da dolunayın normalden daha büyük ve parlak görüldüğü 'Süper Mavi Ay' adı verilen doğa olayı gökyüzünde eşsiz bir şölen sundu. Van semalarında 2023 yılının en büyük ve parlak ayı 'Süper Mavi Ay' gözlemlendi. Balerin silüeti hayran bıraktı.

Van'da 'Süper Mavi Ay' mest etti

Süper Mavi Ay'da balerin silüeti hayran bıraktı

VAN - Van'da dolunayın normalden daha büyük ve parlak görüldüğü "Süper Mavi Ay" adı verilen doğa olayı gökyüzünde eşsiz bir şölen sundu.

Van semalarında 2023 yılının en büyük ve parlak ayı "Süper Mavi Ay" gözlemlendi. Gökbilimciler tarafından Ay'ın yeryüzüne en yakın olan konumu olarak tanımlanan 'Süper Mavi Ay' kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Balerin silüeti hayran bıraktı

Vanlı doğa fotoğrafçısı Reşit Öner, dünyadan 363 bin kilometre uzaklıktaki Süper Mavi Ay'ı fotoğraflayabilmek için İpekyolu ilçesinin kırsal bölgesini seçti. Doğa fotoğrafçısı Öner'in görüntülediği Süper Ay'ın önündeki balerin silüeti hayran bıraktı.

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde ışığın az olduğu bölgede gökyüzünde gözlemlenen Süper Mavi Ay, gökyüzü meraklılarına eşsiz bir manzara sundu.