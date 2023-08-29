Uşak'ta Şarampole Devrilen Motosikletin Sürücüsü Yaralandı
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Uşak'ın Eşme ilçesinde plakasız bir motosiklet şarampole devrildi ve sürücü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Uşak'ın Eşme ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.Y. (31) yönetimindeki plakasız motosiklet, Keklikli köyünde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan S.Y, sağlık ekiplerince Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı. S.Y, buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Yaşam