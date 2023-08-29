Uşak'ta Şarampole Devrilen Motosikletin Sürücüsü Yaralandı

Uşak'ın Eşme ilçesinde plakasız bir motosiklet şarampole devrildi ve sürücü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.