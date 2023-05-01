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Ünye'de öldürülen Cengiz Pehlivan toprağa verildi

Ünye'de öldürülen Cengiz Pehlivan toprağa verildi

Yaşam Haberleri

Ordu'nun Ünye ilçesinde tartıştığı sevgilisi Merve Kuşcu tarafından öldürülen Cengiz Pehlivan için bugün cenaze töreni düzenlendi. Pehlivan, Ünye Büyük Cami'de ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Gürecülü Mahallesi'nde bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ordu'nun Ünye ilçesinde tartıştığı sevgilisi Merve Kuşcu tarafından öldürülen Cengiz Pehlivan için bugün cenaze töreni düzenlendi. Pehlivan, Ünye Büyük Cami'de ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Gürecülü Mahallesi'nde bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Yücel ARSLANTEKE/ÜNYE, (Ordu),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yücel Arslanteke - Yaşam

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