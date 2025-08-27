Üniversite Öğrencisi 3. Kattan Düşerek Yaralandı
Samsun'un Atakum ilçesinde, 3'üncü kattaki evinin perdesini takarken dengesini kaybederek düşen üniversite öğrencisi Ekin Beril B. hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 09.30 sıralarında Yenimahalle Mahallesi 3300 Sokak'ta meydana geldi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde işletme bölümü öğrencisi olan Ekin Beril B., 3'üncü katta kaldığı evin perdesini takarken dengesini kaybedip, pencereden beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekin Beril B., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
