Tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen çocuk minibüs kazasında hayatını kaybetti

ANKARA'da, Lütfiye-Eren Ergenli çiftinin, evliliklerinin 7'nci yılında tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen çocukları Muhammed Ergenli (4), yolun karşısına geçerken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.45 sıralarında, Polatlı ilçesi Gülveren Mahallesi Kahramanlar Caddesi'nde meydana geldi. Muhammed Ergenli, annesi Lütfiye Ergenli ile marketten eve dönmek için dolmuşa bindi. Annesinden önce dolmuştan inen Muhammed Ergenli'ye, yolun karşısına geçerken plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk, yaklaşık 10 metre savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Muhammed Ergenli'nin öldüğü belirlendi. Ergenli'nin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Haymana ilçesi Kavakköy'e gönderildi. Lütfiye-Eren Ergenli çiftinin tek çocukları olan Muhammed Ergenli'nin, tüp bebek tedavisiyle dünyaya geldiği öğrenildi. Kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalar sürüyor. (DHA)